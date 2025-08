Sosa cita rápida adaptação ao Palmeiras e promete antes do Derby: "Vamos deixar tudo dentro de campo"

O Palmeiras está em clima decisivo. Nesta quarta-feira, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira enfrenta o Corinthians em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Ramón Sosa, que tende a ser um dos titulares, comentou sobre sua adaptação ao time e prometeu entrega para buscar o resultado.

Sosa chegou ao Palmeiras no último mês, vindo do Nottingham Forest, da Inglaterra. Ele logo ganhou espaço e vem de uma sequência de cinco jogos. Em apenas uma delas começou como titular: justamente no jogo de ida, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Nesses compromissos, somou duas assistências, sendo a última delas para o gol de empate de Flaco López no 2 a 2 com o Vitória, pela 18ª rodada do Brasileirão, no domingo.

"Eu estava falando isso com os meus companheiros. Acredito que, graças a eles, eu pude me adaptar bem porque eu cheguei aqui e eles me ajudaram muitíssimo. Queria agradecer a todos e acredito também que tem o trabalho do dia a dia, como se treina, como todos se portam, todos os funcionários que trabalham com a gente. Isso tudo ajuda muito o jogador que chega", disse Sosa.

O Palmeiras entra em campo precisando reverter o placar de 1 a 0 sofrido no jogo de ida, gol marcado por Memphis. Sosa enfatizou a importância da partida e disse contar com o apoio da torcida, que promete encher o Allianz Parque para a "decisão".

"Nós estamos muito preparados para a partida de amanhã. Treinamos para isso toda a semana, estamos mentalizados e focados para amanhã. Estamos trabalhando muito para isso e será a partida mais importante para a gente porque é um clássico e vai ser lindo de se jogar. Acredito que a nossa torcida nos apoiará muito como sempre faz. De nossa parte, vamos entrar e deixar tudo dentro de campo porque queremos muito a vitória e a classificação", finalizou.