Sem Pituca, Santos se reapresenta e abre preparação para enfrentar o Cruzeiro

No CT Rei Pelé, o Santos se reapresentou nesta quarta-feira e iniciou a preparação para enfrentar o Cruzeiro. O Peixe visita o Cabuloso, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília), no próximo domingo (10), pela 19ª rodada do Brasileirão, em busca da segunda vitória consecutiva. Pituca, que rescindiu com a equipe da Baixada, não participou da atividade.

O meio-campista acertou a sua rescisão contratual com o Santos nesta quarta-feira. O contrato era válido até o final de 2027. Pituca, que tem 32 anos, estava sem espaço no Peixe e deve ir para o V-Varen Nagasaki, do Japão. A informação foi incialmente divulgada pela TNT e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O restante do grupo reforçou normalmente a comissão técnica de Cleber Xavier no início da preparação para medir forças diante do Cabuloso. Os jogadores do Peixe haviam recebido um dia de folga nesta terça-feira.

Na última segunda-feira (4), atuando no Morumbis, o Alvinegro Praiano contou com a estrela de Neymar para bater o Juventude por 3 a 1, pela 18ª rodada da competição nacional. Diante de 37 mil torcedores, o Alvinegro venceu por 3 a 1. Além do camisa 10, Barreal foi às redes na vitória santista na capital paulista.

O Peixe ocupa a 15ª posição, com 18 pontos. Por outro lado, a Raposa é a vice-líder da competição, com 37 pontos conquistados.