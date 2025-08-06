Savarino revela ter recebido propostas para deixar o Botafogo

Topo

O Botafogo venceu mais uma vez o Red Bull Bragantino, desta vez por 1 a 0, nesta quarta-feira. Com o resultado, os alvinegros confirmaram a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Autor do gol botafoguense, Savarino comemorou sua quebra de jejum e revelou ter recebido propostas para deixar o Glorioso.

O gol da vitória carioca foi do meia Savarino. O venezuelano encerrou um jejum e vibrou com o feito: "Temos que ter muita paciência nessas horas. Venho fazendo boas partidas pelo Botafogo. Hoje consegui fazer o gol e ajudar o Botafogo. Joguei mais na frente, com o Correa mais recuado. Onde o treinador me colocar para jogar vou buscar fazer o meu melhor", disse.

Savarino revelou que teve a chance de deixar o Botafogo em duas oportunidades na temporada, mas que preferiu seguir no clube carioca.

"Na verdade, no começo do ano tive proposta para sair, mas decidi ficar no Botafogo. Em março, o Botafogo apresentou uma renovação para mim. Entre outras coisas, tinha a chance de ir para o Lyon no meio do ano. No dia 15 de julho era a data para decidir e preferi ficar no Botafogo", declarou.

Agora, o Botafogo espera seu adversário nas quartas de final. A CBF vai realizar sorteio na próxima terça-feira, em sua sede.

