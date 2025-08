São Paulo visita Athletico-PR para carimbar vaga nas quartas da Copa do Brasil

O São Paulo vai a Curitiba, onde enfrenta o Athletico-PR, na Ligga Arena, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Apesar da superioridade apresentada pela equipe de Hernán Crespo no primeiro jogo, no MorumBis, a vantagem é de apenas um gol (2 a 1). Um vacilo defensivo permitiu que o Athletico-PR descontasse no fim do segundo tempo.

O cenário, contudo, ainda tende a ser favorável ao São Paulo. Odair Hellmann deve poupar jogadores pela Copa do Brasil, com o entendimento de priorizar a disputa da Série B.

A equipe vai mal na segunda divisão, sem vencer há seis jogos, desde 5 de julho. O time ocupa a 11ª posição, com 26 pontos, sete de distância para o G-4.

Crespo também deve optar por escalar alguns jogadores reservas. O técnico admite que a prioridade no calendário é a disputa de Libertadores e Brasileirão.

Com cinco vitórias consecutivas, o técnico argentino quer evitar o clima de "já ganhou". "Os jogadores estão entendendo bem a estrutura de jogo, a ideia, estão se divertindo dentro de campo. Ainda não aconteceu nada de especial, não ganhamos nada. Estamos no início", afirmou o técnico após a vitória contra o Internacional, pelo Brasileirão.

O empate classifica o São Paulo. Vitória do Athletico-PR por um gol leva a decisão para os pênaltis. Se os paranaenses vencerem por mais de um gol, eles avançam às quartas de final.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X SÃO PAULO

ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Léo, Belezi e Esquivel; Riquelme, Felipinho, Dudu e Zapelli; Giuliano e Alan Kardec. Técnico: Odair Hellmann.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Rodriguinho, Pablo Maia, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Ferreirinha e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).