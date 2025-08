São Paulo terá dois retornos e Rodriguinho titular contra o Athletico-PR; veja escalações

O São Paulo está definido para encarar o Athletico-PR no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Hernán Crespo escalou a equipe com Rodriguinho como titular no meio-campo, além dos retornos de Alan Franco na zaga e Ferreirinha no ataque.

O setor defensivo do São Paulo contará com a volta de Alan Franco entre os titulares. O argentino retorna após cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro e substitui Sabino na escalação.

Já no meio-campo, Marcos Antônio ganha descanso e Alisson ocupa a posição, enquanto Rodriguinho atuará como meia de articulação. No ataque, Ferreirinha volta à titularidade na vaga de André Silva, que inicia no banco de reservas. O camisa 11 estava suspenso e não atuou no último fim de semana.

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Ferreirinha.

O São Paulo terá os desfalques já conhecidos de Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ryan Francisco (cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Wendell (lesão na coxa esquerda) e Dinenno (já atuou por outra equipe na Copa do Brasil).

Do outro lado, o Athletico-PR chega já com uma "mudança" na beira do gramado: o auxiliar Fábio Moreno comandará a equipe. O técnico Odair Hellmann foi amarelado no jogo de ida e cumpre suspensão.

O Furacão terá quatro alterações em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Paysandu no último fim de semana. Benavídez e Esquivel formam o trio de zaga junto com Léo Pelé, enquanto Patrick e Dudu serão a dupla de volantes.

O Athletico-PR está escalado com: Santos; Benavídez, Léo Pelé e Esquivel; Kauã Moraes, Patrick, Dudu, Zapelli e Léo Derik; Mendoza e Viveros.

Athletico-PR e São Paulo medem forças logo mais, às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Arena da Baixada. Após vencer o duelo de ida por 2 a 1, o Tricolor paulista tem a vantagem do empate.

Felipe Fernandes de Lima (MG) apita a partida, auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG). O VAR ficará sob responsabilidade de Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).