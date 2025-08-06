Topo

Esporte

São Paulo elimina Vasco e avança às oitavas de final da Copa do Brasil feminina

06/08/2025 21h47

O São Paulo venceu o Vasco por 3 a 1 nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil feminina, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Os gols da equipe paulista foram marcados por Camila, Giovanna Crivelari e Nathane, enquanto Capanema descontou.

Com o triunfo, o Tricolor se classificou para as oitavas de final e agora aguarda sorteio para descobrir qual será seu próximo adversário. Do outro lado, com a derrota, o Vasco foi eliminado da competição.

Os gols

O placar foi aberto aos 17 minutos do primeiro tempo, com Camila, do São Paulo. A atleta recebeu a assistência de Giovanna Crivelari e, de fora da área, acertou o canto da goleira Renata.

Aos 32, ainda da etapa inicial, Giovanna ampliou. A jogadora aproveitou a sobra dentro da pequena área e empurrou para as redes.

O Vasco descontou com Capanema, aos 49 minutos do segundo tempo. Após sobra na área, a camisa 5 não perdoou e finalizou no alto.

No entanto, o São Paulo fechou a conta com Nathane, aos 51. Livre dentro da área, ela recebeu de Day Silva e, de primeira, anotou o terceiro do Tricolor.

