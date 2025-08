São Paulo discute fluxo de pagamento para anunciar renovação de Alan Franco

O São Paulo já dá como certa a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco.

O que aconteceu

O Tricolor já tem acordo financeiro com o zagueiro argentino. O clube aguarda apenas detalhes considerados burocráticos para assinar e anunciar a renovação.

O UOL apurou que resta acertar apenas o fluxo de pagamento de parte dos valores envolvidos no negócio. Os montantes totais, como salários, luvas e bonificação já foram acertados.

O clube entende que o que resta para acertar e assinar o vínculo não é capaz de 'melar o negócio'. Os detalhes do fluxo de pagamento estão sendo finalizados pelo departamento financeiro e jurídico do clube.

Nesses valores entram não apenas luvas pelo contrato assinado, mas também uma dívida antiga que o São Paulo tem com os empresários de Alan. Mesmo com os valores em atraso, o clube tem boa relação com o estafe do jogador.

Alan Franco tem vínculo apenas até o final deste ano e já poderia assinar um pré-contrato para deixar o São Paulo de graça em janeiro. Depois de cumprir suspensão contra o Internacional, ele volta a ficar à disposição de Hernán Crespo para a partida de hoje, contra o Athletico, na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil. O Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 1.