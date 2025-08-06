São Paulo: Arboleda sente dores na coxa e preocupa Crespo

O zagueiro Arboleda deixou o jogo contra o Athletico-PR sentindo dores no músculo anterior da coxa esquerda.

O que aconteceu

O defensor saiu no intervalo e já iniciou tratamento com gelo no banco de reservas. Ele seguirá tratando na viagem de volta, uma das vantagens do novo avião do São Paulo em parceria com a Sideral — a aeronave personalizada tem mais espaço para esse tipo de procedimento.

O equatoriano será reavaliado na reapresentação e passará por exames para entender a gravidade do problema. O Tricolor volta a campo já no sábado, quando recebe o Vitória no Morumbis.

O problema do zagueiro preocupa o técnico Hernán Crespo. O São Paulo só tem quatro defensores no elenco e joga com três deles como titulares.