São Paulo abre venda de ingressos de jogo contra o Vitória para público geral

O São Paulo abriu, na manhã desta quarta-feira, a venda dos ingressos do jogo contra o Vitória, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o público geral. As equipes se enfrentam neste sábado, no Morumbis, às 18h30 (de Brasília).

Até o momento, apenas os sócios-torcedores podiam adquirir as entradas para a partida. O torcedor que tiver interesse em acompanhar o confronto pode comprar o ingresso pelo site do clube.

? Neste sábado tem São Paulo em casa, e a venda de ingressos para o público geral está aberta! Compre seu ingresso em https://t.co/ju8he6uTiZ ? Vitória

? Brasileirão

? 18h30

?? MorumBIS#VemProMorumBIS#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/WBRAuR0KKe ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 6, 2025

O preço dos bilhetes segue sendo o mesmo cobrado nos últimos jogos, variando de R$ 25,00 a R$ 200,00. O preço do ingresso no camarote corporativo reduziu de R$ 400,00 (valor cobrado contra o Athletico-PR) para R$ 300,00.

O São Paulo busca alcançar o quarto jogo seguido com mais de 40 mil pessoas no Morumbis. A meta foi atingida nas vitórias sobre Corinthians, Fluminense e Athletico-PR.

Antes do embate contra o Vitória, o Tricolor tem pela frente o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. A partida está agendada para as 19h30 desta quarta-feira, na Ligga Arena, em Curitiba. O São Paulo venceu na ida por 2 a 1.

Veja o valor dos ingressos para São Paulo x Vitória

Arquibancada

Setor Norte - R$ 50,00 / R$ 25,00 (meia entrada)

Setor Sul - R$ 80,00 / R$ 40,00

Setor Leste - R$ 100,00 / R$ 50,00

Setor Oeste - R$ 100,00 / R$ 50,00

Cadeiras

Térrea Leste - R$ 150,00 / R$ 75,00

Térrea Oeste - R$ 150,00 / R$ 75,00

Superior Norte - R$ 80,00 / R$ 40,00

Superior Sul - R$ 150,00 / R$ 75,00

Especial Leste - R$ 200,00 / R$ 100,00

Especial Oeste - R$ 200,00 / R$ 100,00

