Nesta quarta-feira, o Santos visita o São José em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Paulista sub-20. A bola rola no gramado do Centro Poliesportivo João do Pulo, em São José dos Campos (SP), a partir das 15 horas (de Brasília).

O embate terá transmissão no YouTube do Paulistão.

O Santos está na sexta colocação do Grupo 1, com 23 pontos. O São José está em 15º, com apenas seis.