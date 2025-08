Santos ultrapassa 25 milhões de seguidores e amplia vantagem sobre rival

O Santos mantém a curva ascendente no número de seguidores nas cinco principais plataformas digitais. Apenas em julho, o clube somou mais de 820 mil novos inscritos, atingindo o total de 25 milhões de seguidores combinados em seus canais oficiais. De acordo com o Ranking Digital do IBOPE Repucom, o Peixe abriu uma vantagem de 1 milhão sobre o Palmeiras e permanece firme na terceira posição entre as equipes mais seguidas do país.

O crescimento registrado no último mês iguala o desempenho alcançado pelo Flamengo durante sua participação no , quando o time carioca liderou entre as equipes latino-americanas ao conquistar 858 mil novos seguidores no período. Esse avanço expressivo vem desempenhando papel central no fortalecimento da marca santista, tanto no cenário nacional quanto no internacional, impulsionando a captação de novos patrocinadores e valorizando os parceiros já existentes.

Para Caio Lacerda, diretor de marketing do Santos, o crescimento nas redes é fruto de uma estratégia integrada e focada em performance.

"Temos um time dedicado a entender as tendências das plataformas e produzir conteúdos que conectam o Santos com diferentes públicos, sem perder a essência do clube. Esse avanço nas redes sociais fortalece nosso posicionamento de marca global e cria valor para os nossos patrocinadores, que passam a ter ainda mais visibilidade em um ambiente altamente engajado", destacou o executivo.

Efeito Neymar

A presença digital do Santos também é impulsionada pelo peso de seus ídolos. Segundo a segunda edição do estudo "Top 100 Personalidades Brasileiras Mais Influentes no Instagram em 2025", produzido pela Zeeng, Neymar ocupa o topo do ranking, com 230,8 milhões de seguidores, média de 3,01 milhões de interações e taxa de engajamento de 1,31%. Ícone eterno da história alvinegra, o atacante segue como um dos principais elos entre o clube e torcedores espalhados pelo mundo.

"Ter o Neymar com a gente, no auge de sua influência global, potencializa tudo. Mas o crescimento do Santos é uma construção coletiva. Estamos investindo em comunicação, relacionamento com os torcedores, internacionalização da marca e novas parcerias comerciais. Neymar é um catalisador, mas o alicerce já estava sendo preparado", destaca o presidente Marcelo Teixeira.