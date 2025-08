Santos tem média de 13,5 finalizações sofridas por jogo no Brasileirão

A defesa do Santos segue sendo um problema para o técnico Cleber Xavier resolver. O clube vem permitindo muitas finalizações dos rivais durante os compromissos do Campeonato Brasileiro.

Em 17 partidas disputadas, o Alvinegro Praiano sofreu 238 chutes. Ou seja, uma média de 13,5 por jogo. Destas, 90 foram no alvo (média de 5,29).

O embate em que o Santos mais levou arremates foi contra o Fortaleza, pela 12ª rodada. Na Arena Castelão, o Leão teve 32 chutes, sendo 10 corretos. Apesar do número negativo, os paulistas venceram por 3 a 2.

Na última segunda-feira, o Alvinegro Praiano viu o Juventude concluir 20 vezes (10 no alvo) no Morumbis. Esse foi o jogo em que os gaúchos, que são vice-lanternas da Série A, mais conseguiram finalizar até o momento.

Em meio a tantos chutes, Gabriel Brazão vem se destacando. Ele é o goleiro com mais defesas no Brasileirão. Em 17 aparições, são 70 defesas (4,11 por jogo), 76% bolas defendidas, 70% acerto no passe e 22 gols sofridos, segundo dados do Sofascore. Ele passou ileso em quatro embates.

Na próxima rodada, o Santos encara o Cruzeiro, vice-líder e dono do segundo melhor ataque do campeonato, com 30 tentos. Apenas o Flamengo está na frente, com 31.

O duelo está marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 19ª rodada.

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação da Série A, com 18 pontos, três a mais que o Vasco, que abre a zona do rebaixamento. A Raposa é vice-líder, com 37.