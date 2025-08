Santos divulga informações sobre venda de ingressos para duelo contra o Vasco no Morumbis

O Santos divulgou, na manhã desta quarta-feira, informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. A partida acontece no dia 17 de agosto, domingo, às 16 horas (de Brasília).

As vendas acontecem no site sociorei.com. Ainda nesta quarta-feira, a partir das 13 horas, os sócios torcedores com a primeira prioridade (cinco estrelas) podem adquirir suas entradas. De hora em hora, os próximos níveis de prioridade terão a chance de garantir seus ingressos até às 17 horas, quando começa a venda para o público geral.

Começa hoje a venda de ingressos para Santos x Vasco, no MorumBis! ???? A partida está marcada para o dia 17 de agosto (domingo), às 16 horas. pic.twitter.com/XXajoYL8kZ ? Santos FC (@SantosFC) August 6, 2025

Os preços variam entre R$ 170 (arquibancada norte e sul) e R$ 350 (cadeira especial leste e oeste).

O jogo do Santos no Morumbis faz parte do acordo de "troca" de estádios do clube com o São Paulo. Três jogos do Peixe serão realizados Morumbis, enquanto o Tricolor vai mandar três partidas no litoral paulista.

Na última segunda-feira, o Santos recebeu o Juventude no Morumbis, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de 37 mil torcedores, o Alvinegro venceu por 3 a 1.

Calendário do Peixe

Antes, o Santos volta a campo neste domingo, às 18h30, quando visita o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O Peixe ocupa a 15ª posição, com 18 pontos. Por outro lado, a Raposa é a vice-líder da competição, com 37 pontos conquistados.

O Vasco, por sua vez, entra em campo nesta quarta-feira, às 20 horas, diante do CSA, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em São Januário. A partida de ida, no Estádio Rei Pelé, acabou empatada em 0 a 0.