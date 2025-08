Santos confirma rescisão amigável com meio-campista Diego Pituca

O Santos confirmou oficialmente a rescisão amigável do contrato com o meio-campista Diego Pituca, que tinha vínculo com o clube até o final de 2027. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, e o jogador já está liberado para seguir sua carreira.

Sem espaço na equipe do técnico Cleber Xavier, Pituca deve se transferir para o V-Varen Nagasaki, do Japão, clube pelo qual já atuou antes de retornar ao Brasil. A notícia da saída do jogador já havia sido confirmada pela Gazeta Esportiva, mas agora se torna oficial.

Segunda passagem pelo Peixe

Esta foi a segunda passagem de Pituca pelo Santos. Na temporada atual, o meio-campista de 32 anos participou de 23 partidas, sendo 13 como titular, e marcou um gol e deu uma assistência. No entanto, ele não entrou em campo nos últimos três jogos do time.

Em nota oficial, o Santos destacou a entrega e o profissionalismo do jogador, lembrando que ele foi o responsável por erguer a camisa 10 no centro do gramado da Vila Belmiro na partida que marcou o retorno do clube à elite do futebol brasileiro.

Ao todo, em suas duas passagens pelo Peixe, Diego Pituca vestiu a camisa alvinegra em 225 jogos, com 14 gols e 12 assistências, além de ter sido campeão da Série B de 2024.

Com a saída de Pituca, o Santos se prepara para o próximo desafio pelo Brasileirão. O time enfrenta o Cruzeiro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. Atualmente, o Peixe ocupa a 15ª colocação na tabela, com 18 pontos.

Confira o texto do Santos na íntegra:

"O Santos Futebol Clube e o meia Diego Pituca, de forma amigável, chegaram a um acordo para rescisão do contrato, que tinha validade até o fim de 2027. O atleta já foi liberado para seguir com a carreira.

Foram duas passagens com o Manto Sagrado, com partidas marcantes, muita entrega e um profissionalismo exemplar. Foi o jogador responsável por levantar a camisa 10 no centro do gramado da Vila Belmiro na partida que marcou o retorno do Santos FC à elite do futebol brasileiro.

Obrigado por tudo, Pituca. A nação santista segue torcendo por você. Vai pra cima deles, sempre com esse sorriso inconfundível."