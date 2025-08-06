Topo

Rossi lamenta falta de sorte e mira próxima "final" do Flamengo

06/08/2025 21h40

O Flamengo foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Os rubro-negros venceram o Atlético-MG por 1 a 0 no tempo normal na Arena MRV, mas acabou perdendo a disputa de pênaltis.

O goleiro Rossi lamentou a eliminação nas penalidades, mas destacou a boa atuação da equipe carioca no tempo normal.

"Nós viemos para cá buscando o resultado. Acho que fizemos um bom jogo. Vencemos, mas acho que faltou um pouquinho de sorte no fim para fazer o 2 a 0. Nos pênaltis, é sorte e trabalho. O Wallace fez um grande jogo, teve a chance no pênalti e errou", disse.

"Agora, é descansar. No sábado temos mais uma final pela frente. Ninguém gosta de ficar fora, ainda mais sendo o último campeão. Acontece. Vencemos o jogo e perdemos nos pênaltis. Tem que ter um ganhador e lamentavelmente perdemos", completou.

Agora, o Flamengo passa a focar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Os rubro-negros voltam a campo neste sábado, pela Série A, quando recebe o Mirassol, no Maracanã.

