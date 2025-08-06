Reforço mais caro do Fla, Lino falha na hora H em queda na Copa do Brasil

A eliminação do Flamengo na Copa do Brasil trouxe a primeira frustração de Samuel Lino no retorno ao clube — agora como maior reforço da história do Fla.

O ponta que custou 22 milhões de euros foi um dos dois jogadores que perderam cobranças de pênaltis na disputa que culminou com a eliminação diante do Atlético-MG.

Na quarta cobrança do Fla, Samuel Lino optou por uma batida cruzada, que foi defendida pelo goleiro Everson.

Além de Lino, Wallace Yan também errou — isolando a bola.

Samuel Lino tinha entrado bem no segundo tempo do jogo de ida contra o Galo, aumentando a movimentação ofensiva na pressão do Flamengo. Ele chegou a ter um gol anulado corretamente, por impedimento.

Depois de ser titular contra o Ceará, pelo Brasileirão, saiu do banco novamente no mata-mata da Copa do Brasil. Só que teve atuação apagada. Para completar, ainda não foi eficiente no momento mais decisivo da eliminatória.

E olha que o titular na volta contra o Galo, Everson Cebolinha, fez uma boa partida, inclusive fazendo o gol da vitória no tempo normal.

O Flamengo e Samuel Lino tentarão se recuperar no Brasileirão e na Libertadores. Sábado, o adversário é o Mirassol.