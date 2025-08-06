Topo

Esporte

Reforço mais caro do Fla, Lino falha na hora H em queda na Copa do Brasil

Samuel Lino, atacante do Flamengo, em jogo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil - Gilvan de Souza/Flamengo
Samuel Lino, atacante do Flamengo, em jogo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil Imagem: Gilvan de Souza/Flamengo
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

06/08/2025 21h30

A eliminação do Flamengo na Copa do Brasil trouxe a primeira frustração de Samuel Lino no retorno ao clube — agora como maior reforço da história do Fla.

O ponta que custou 22 milhões de euros foi um dos dois jogadores que perderam cobranças de pênaltis na disputa que culminou com a eliminação diante do Atlético-MG.

Na quarta cobrança do Fla, Samuel Lino optou por uma batida cruzada, que foi defendida pelo goleiro Everson.

Além de Lino, Wallace Yan também errou — isolando a bola.

Samuel Lino tinha entrado bem no segundo tempo do jogo de ida contra o Galo, aumentando a movimentação ofensiva na pressão do Flamengo. Ele chegou a ter um gol anulado corretamente, por impedimento.

Depois de ser titular contra o Ceará, pelo Brasileirão, saiu do banco novamente no mata-mata da Copa do Brasil. Só que teve atuação apagada. Para completar, ainda não foi eficiente no momento mais decisivo da eliminatória.

E olha que o titular na volta contra o Galo, Everson Cebolinha, fez uma boa partida, inclusive fazendo o gol da vitória no tempo normal.

O Flamengo e Samuel Lino tentarão se recuperar no Brasileirão e na Libertadores. Sábado, o adversário é o Mirassol.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Marcos Antônio diz que eliminação não pode abalar sequência do São Paulo

Filipe Luís defende Wallace Yan e diz que Fla não é obrigado a ganhar tudo

Marcos Antônio lamenta eliminação do São Paulo, mas prega: "Não podemos deixar nos abalar"

São Paulo perde todos os pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil pelo Athletico-PR

Jean Lucas reconhece ineficiência ofensiva do Bahia contra o Retrô

STF nega habeas corpus que anularia denúncias contra Augusto Melo no Corinthians

São Paulo elimina Vasco e avança às oitavas de final da Copa do Brasil feminina

Com Rafael expulso, São Paulo cai nos pênaltis contra o Athletico-PR

Rafael é expulso, Jandrei perde pênalti, e Athletico elimina o São Paulo

Rossi lamenta falta de sorte e mira próxima "final" do Flamengo

Decisivo nos pênaltis, goleiro Everson celebra classificação do Atlético-MG: "Significa muito"