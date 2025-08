Reforço do Palmeiras, Khellven é regularizado e pode estrear contra o Ceará

Anunciado pelo Palmeiras na última segunda-feira, Khellven foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta. Assim, o lateral direito pode fazer sua estreia no duelo contra o Ceará, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo.

Vindo do CSKA, da Rússia, Khellven custou 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) aos cofres do Palmeiras. O lateral direito assinou um contrato válido até julho de 2030 e chega para repor a saída de Mayke, que foi para o Santos.

Khellven é o segundo reforço do Palmeiras nesta janela de transferências. O primeiro deles foi o atacante paraguaio Ramón Sosa, que estava no Nottingham Forest.

O duelo contra o Ceará acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O Palmeiras é o 3º colocado, com 33 pontos conquistados. Por outro lado, o Vozão ocupa a 11ª posição, com 22 pontos.

Antes, o Verdão tem compromisso pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, diante do Corinthians, às 21h30, no Allianz Parque. Por conta da derrota no jogo de ida, por 1 a 0, a equipe do técnico Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para avançar.

Passagem pelo Athletico-PR e futebol russo

Formado nas categorias de base do Athletico-PR, Khellven defendeu o Furacão entre 2019 e 2023. Pelo time paranaense, o lateral direito distribuiu 22 assistências e balançou as redes sete vezes em 166 aparições.

O jogador venceu três títulos do Campeonato Paranaense (2019, 2020 e 2023), uma Copa do Brasil (2019) e uma Copa Sul-Americana (2021). Além disso, foi titular na campanha do vice-campeonato do Furacão na Copa Libertadores, em 2022.

Já nas duas últimas temporadas, Khellven vestiu a camisa do CSKA. Ao todo, foram cinco gols e nove assistências. Em relação aos títulos, conquistou a Copa da Rússia (2024-25) e a Supercopa da Rússia (2025).