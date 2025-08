Raffael Cerqueira exalta treinos com Malhadinho em busca de 1ª vitória no UFC

Cria do 'Galpão da Luta', mesma academia que revelou Jailton Malhadinho para o mundo, o meio-pesado (93 kg) Raffael Cerqueira confia no auxílio do colega mais famoso nos treinos para conquistar sua primeira vitória no UFC. Depois de perder seus dois primeiros compromissos no octógono mais famoso do planeta, o atleta baiano volta à ação neste sábado (9), para encarar o americano Julius Walker no card da edição 'Vegas 109', em um combate de 'vida ou morte'.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Raffael apontou a preparação ao lado de Malhadinho como seu grande diferencial para superar Walker no UFC Vegas 109 e alcançar seu primeiro triunfo na organização. Além da experiência que o peso-pesado, top 5 no ranking de sua categoria, pode trazer, Cerqueira também se apega ao fato do seu adversário de sábado ter na luta agarrada - especialidade de Jailton - sua principal arma.

"A expectativa é a melhor possível. Me dediquei muito para essa luta, me preparei bem. Treino com o (Jailton) Malhadinho, o cara que eu vou pegar é do grappling também. Então, em relação ao jogo de grappling dele, eu não tenho medo, estou preparado para isso e para tudo que possa acontecer na luta. A gente treinou em um cage menor, inclusive até menor que o do Apex. Estamos prontos e preparados para isso. O meu sparring foi o Malhadinho, o camp todo foi com ele - quer grappling melhor que isso?", destacou Raffael.

Sem desculpas

Outro ponto que o baiano julga ser importante na construção de, quem sabe, sua primeira vitória no UFC é o aspecto mental. Para isso, além de trabalhar com um profissional de psicologia, Raffael Cerqueira tenta deixar o passado para trás e evita encontrar 'desculpas' para as derrotas anteriores - o que não significa deixar de aprender com os erros cometidos dentro do cage.

"Costumo dizer que não saiu nada de errado (nas duas primeiras lutas). Os caras foram melhores e ganharam, não tenho que dar desculpa, eles venceram. Treinei, mudei algumas coisas que a gente precisa melhorar sempre, vencendo ou perdendo, tem que sempre buscar melhorar. Não tem desculpa, perdi, os caras foram melhores. Vamos lá fazer minha terceira luta e buscar minha vitória", concluiu.

No MMA profissional desde 2019 apenas, Raffael Cerqueira soma 11 vitórias - dez delas pela via rápida - e apenas duas derrotas, ambas sofridas no octógono do UFC. Curiosamente, o meio-pesado baiano - adepto da trocação e conhecido por seu poder de nocaute - provou do mesmo veneno e foi nocauteado nos dois reveses que teve no Ultimate.

