Quais os placares que fazem o Palmeiras eliminar o Corinthians na Copa do Brasil

Palmeiras e Corinthians decidem nesta quarta-feira, 6, a partir das 21h30 (horário de Brasília), uma das vagas às quartas de final da Copa do Brasil. Pelo lado alviverde, que tem a força do Allianz Parque a seu favor, o time de Abel Ferreira precisa devolver a derrota sofrida no duelo de ida, na última semana, na Neo Química Arena.

Para isso, o Palmeiras precisa reverter o placar de 1 a 0, com gol de Memphis Depay, da partida de ida. A situação poderia ser ainda mais favorável, já que Maurício chegou a ir às redes ainda no primeiro confronto, mas o tento foi anulado por impedimento, após análise do VAR - e com reclamações dos palmeirenses.

Uma vitória simples do Palmeiras, com um gol de diferença, leva a decisão da vaga às quartas de final para as penalidades máximas. Caso vença no Allianz Parque com uma vantagem superior a esta - dois ou mais gols -, garante a vaga direta às quartas de final.

Os últimos dois triunfos alviverdes sobre o rival, inclusive, assegurariam a classificação nesta quarta-feira. Em 2024 e 2025, ambos os confrontos válidos pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu por 2 a 0, no Allianz Parque e Arena Barueri, respectivamente. Ainda, em sua casa, reinaugurada em 2014, leva pequena vantagem sobre o Corinthians no duelo direto: são seis vitórias alviverdes, quatro empates e cinco derrotas.

Além da classificação, que renderá mais de R$ 4,7 milhões aos cofres alviverdes ou corintianos após esta quarta-feira, o Palmeiras defende duas marcas: evitar que o rival termine a temporada invicto em sua casa - até aqui, Corinthians soma um empate e uma vitória no Allianz Parque - e a primeira eliminação para o time alvinegro em uma competição que não seja o Campeonato Paulista.

Além do Paulistão, o Palmeiras já levou a melhor sobre o Corinthians no Rio-São Paulo, Libertadores (1999 e 2000) e Campeonato Brasileiro (1993). Neste século, esta é a primeira vez em que as equipes se encontram em um mata-mata além do Estadual.