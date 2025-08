Portuguesa registra aumento no número de sócios-torcedores após promoção com ingresso gratuito

A torcida da Portuguesa mais uma vez tem respondido ao chamado. Com a manutenção da campanha de ingressos gratuitos para Sócios Torcedores em todos os planos - incluindo o plano gratuito - a Lusa registrou um crescimento expressivo na base de associados em um curto espaço de tempo.

Desde o início da ação promocional, anunciada no fim da tarde da última segunda-feira, 1,3 mil novos torcedores aderiram ao programa em menos de 48 horas, elevando o número total para 9,5 mil sócios, o maior da história do clube. O crescimento representa um aumento de 16% em relação à última ativação semelhante.

Sábado é dia de Lusa. É dia de Canindé. É dia de mostrar nossa força em casa, onde temos 100% de aproveitamento na competição. Resgate seu ingresso gratuito hoje mesmo e ajude a Portuguesa a conquistar essa virada! ??? pic.twitter.com/qqgxoVKogq ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) August 6, 2025

Até o momento, mais de 3,2 mil check-ins foram registrados para o duelo deste sábado, contra o Mixto, às 16h (de Brasília), no Estádio do Canindé, válido pela volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Destes, 40% foram realizados por torcedores que se associaram ao clube desde a noite da última segunda-feira.

"É o jogo mais importante da temporada até aqui e queremos contar com o nosso diferencial, que é a torcida. Ela comprou a ideia na última promoção e está repetindo agora", declarou Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF.

A campanha de adesão continua ativa pelo site www.somoslusa.com.br e o check-in segue aberto no aplicativo do Sócio Torcedor até esta sexta-feira.