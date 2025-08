Polícia investiga suposto plano para sequestrar presidente do Vasco

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um suposto plano para o sequestro de Pedrinho, presidente do Vasco.

O que aconteceu

A DAS (Delegacia Antissequestro) apura o caso após ter recebido uma denúncia de plano para o sequestro do dirigente vascaíno. A unidade policial informou ao UOL que está "seguindo todos os protocolos previstos, inclusive no que diz respeito ao suposto alvo". A notícia foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem.

A Delegacia Antissequestro (DAS) informa que apura a veracidade da denúncia. A especializada está seguindo todos os protocolos previstos, inclusive no que diz respeito ao suposto alvo.

PCERJ, em nota

O Vasco se pronunciou sobre a denúncia e disse que está colaborando com as autoridades. Não foram revelados detalhes do suposto plano.

O Club de Regatas Vasco da Gama confirma a existência de uma denúncia de sequestro contra o presidente Pedrinho e informa que está colaborando integralmente com a investigação conduzida pela Polícia Civil.

Vasco

A denúncia ocorre em momento turbulento no Vasco com boletins de ocorrência e supostas ameaças a Pedrinho. Nas últimas semanas, o dirigente vascaíno esteve envolvido em polêmica com um influenciador, que afirmou ter sido agredido em São Januário por um funcionário do clube e que procurou a polícia. Pedrinho negou qualquer envolvimento e rebateu que teve seu endereço divulgado nas redes sociais após ser alvo de pedido de linchamento.

Além disso, investigação foi instaurada pela PCERG dias antes do jogo decisivo das oitavas da Copa do Brasil e com o time em crise. Amanhã, o Cruzmaltino recebe o CSA, em São Januário, após ter empatado sem gols no jogo de ida, em Maceió. A equipe vem de sete jogos sem vencer, ocupando a zona do rebaixamento do Brasileirão e já eliminada da Sul-Americana.