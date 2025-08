Polícia recebe denúncia de plano para sequestrar Pedrinho, presidente do Vasco

A Delegacia Antissequestro da Polícia Civil do Rio de Janeiro recebeu, nesta terça-feira, uma denúncia anônima de um plano para sequestrar Pedrinho, presidente do Vasco. O ex-jogador foi orientado a reforçar sua segurança.

"Depois das ameaças de morte e da divulgação do meu endereço, agora, fui surpreendido com a informação da polícia sobre uma denúncia de tentativa de me sequestrar. As pessoas estão ultrapassando todos os limites. É inaceitável. Confio nas autoridades policiais e tenho certeza de que, em breve, os culpados serão punidos", disse Pedrinho em contato ao GE.

De acordo com a denúncia, o presidente do Vasco seria sequestrado durante esta semana, ao sair da sede do clube no Rio de Janeiro. Em nota, o clube carioca se posicionou.

"O Vasco da Gama confirma a denúncia e informa que está colaborando integralmente com a investigação policial em andamento", escreveu.

Má fase do Vasco

Dentro de campo, o Vasco vive um momento complicado na temporada. A equipe do técnico Fernando Diniz vem de uma sequência de sete jogos sem vitória, em todas as competições, com três derrotas e quatro empates no período.

O último triunfo do Cruzmaltino aconteceu no dia 12 de junho, diante do São Paulo, por 3 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Desde então, já são quatro rodadas sem vitória.

Com a derrota no duelo contra o Mirassol, no último sábado, por 3 a 2, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Vasco entrou na zona de rebaixamento e ocupa a 17ª posição, com 15 pontos.

A equipe carioca volta a campo nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o CSA, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em São Januário. A partida de ida, no Estádio Rei Pelé, acabou empatada em 0 a 0.