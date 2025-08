Pituca acerta rescisão contratual com o Santos

Diego Pituca não é mais jogador do Santos. O meio-campista acertou a sua rescisão contratual com o clube paulista nesta quarta-feira. O atleta de 32 anos estava sem espaço no Peixe e deve ir para o V-Varen Nagasaki, do Japão.

Pituca soma 23 partidas nesta temporada, sendo 13 como titular. Além disso, tem um gol e uma assistência. Ele não entrou em campo nos últimos três compromissos, contra Internacional, Sport e Juventude.

A informação foi incialmente divulgada pela TNT e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Ano difícil

Pituca terminou a última temporada como titular absoluto e peça importante do Santos de Fábio Carille. Mesmo com a chegada de Pedro Caixinha, o volante seguiu entre os titulares do Peixe no começo do ano, mas não conseguiu desempenhar seu melhor futebol.

Em publicação nas redes sociais, inclusive, o próprio jogador chegou a reconhecer que não vivia um de seus melhores momentos com a camisa do Alvinegro Praiano.

Pituca ainda viu a concorrência crescer nesta temporada, com as chegadas de Zé Rafael e Willian Arão.

Sem Pituca, portanto, o Santos volta a campo no domingo, quando encara o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação da Série A, com 18 pontos, três a mais que o Vasco, que abre a zona do rebaixamento. A Raposa é vice-líder, com 37.