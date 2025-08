Perto de ser anunciado pelo Atlético-MG, Reinier desembarca em Belo Horizonte: "Feliz de estar aqui"

Próximo de ser anunciado como reforço do Atlético-MG, o meia Reinier, ex-Flamengo e Real Madrid, desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, na noite desta terça-feira. O jogador de 23 anos vai passar por exames médicos antes de assinar com o Galo.

"Cheguei aqui e já escutei um pouco, fiquei até arrepiado. Minha mãe estava quase chorando. Eu estou muito feliz de estar aqui no Galo. Minha nova casa. Eu estava precisando desse carinho, eu não tinha esse carinho. Com essa recepção, vou dar a vida em campo. Estou preparado para ajudar o Galo", disse Reinier em sua chegada.

De acordo com a Itatiaia, Reinier deve ser anunciado pelo Atlético-MG, que comprou o jogador em definitivo junto ao Real Madrid, ainda nesta semana. O meia vai ser o terceiro reforço do clube mineiro na janela de transferências.

Antes, o atacante Biel e o volante Alexsander já foram anunciados.

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Flamengo pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV. Por conta da vitória por 1 a 0 na ida, no Maracanã, o Galo tem a vantagem do empate.

Ida ao Real Madrid e passagem sem sucesso na Europa

Revelado pelas categorias de base do Flamengo, Reinier ganhou destaque em 2019, quando participou dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, sob o comando do treinador Jorge Jesus. Em janeiro de 2020, o meia foi anunciado pelo Real Madrid, que pagou cerca de R$ 136 milhões, na cotação da época.

Ao todo, foram 15 jogos pelo Rubro-negro, com seis gols marcados e duas assistências.

No entanto, o jogador não chegou a entrar em campo pela equipe principal do clube espanhol, tendo atuado apenas pelo time B. Em seguida, Reinier passou por empréstimos ao Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada. Todos sem sucesso.

"Estava tentando encontrar minha felicidade. Já estava há cinco anos sendo emprestado. Eu não estava feliz. Aqui, o Paulo Bracks correu atrás, o Victor também e falei com o Cuca. Então, estou muito feliz com o projeto e acho que vai dar muito certo", completou.