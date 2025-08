Parceiro de Kauan Basile brilha em torneio e dá esperança ao Santos; conheça

Além de Kauan Basile, o Santos vê outro garoto começar a ganhar destaque nas categorias de base. Felipe Rafael está colecionando bons números nas categorias sub-13 e sub-14 do clube.

O Menino da Vila é companheiro de ataque de Basile e vive boa fase. No último fim de semana, o camisa 9 foi protagonista da campanha santista na Copa São Ludgero, em Santa Catarina. O atacante foi campeão, artilheiro e eleito o melhor jogador da competição.

Na semifinal, contra o Palmeiras, Felipe marcou um hat-trick na goleada santista por 4 a 0. Ao todo, foram 13 gols em seis jogos no torneio.

O atacante soma 24 gols e cinco assistências em 24 jogos na temporada. Desde que chegou ao clube, em 2023, o centroavante vem acumulando números expressivos. No ano de estreia, marcou 52 gols em 44 partidas. Em 2024, atuando pelo sub-12, balançou as redes 44 vezes em 33 jogos e ainda participou do sub-13, com mais dois tentos.

Aos 13 anos, Felipe Rafael vê nomes como Gabigol, Yuri Alberto, Kaio Jorge, Marcos Leonardo e David Washington como inspirações para, quem sabe, defender o Santos no profissional no futuro.

Atualmente, aliás, o ataque do Peixe está em baixa. Tiquinho Soares e Deivid Washington vivem momento de seca. Assim, o jovem Luca Meirelles vem ganhando um pouco mais de espaço.