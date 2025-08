Palmeiras x Corinthians: mandantes dominam Derby na era da torcida única em SP

No dia 4 de abril de 2016, foi aprovada uma lei que proibiria torcida visitante em clássicos no Estado de São Paulo. A decisão se deu em função de uma briga entre as torcidas de Palmeiras e Corinthians que tirou a vida de um homem, em São Miguel Paulista (SP).

Nove anos depois, os rivais voltam a protagonizar um Derby com torcida única. Desta vez, o duelo vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e será disputado no Allianz Parque, casa alviverde.

De 2016 para cá, 36 clássicos entre Palmeiras e Corinthians foram realizados sem a presença dos torcedores visitantes. A Gazeta Esportiva fez um levantamento detalhado do retrospecto do confronto neste período.

Mandantes dominam Derby na era da torcida única

O histórico aponta para um favoritismo aos times mandantes no Derby na era das torcidas únicas. Foram 18 jogos tendo o Timão na condição de mandante, com oito vitórias alvinegras, seis empates e quatro triunfos do Verdão.

Em contrapartida, o cenário é outro nas partidas com mando alviverde. Também foram realizados 18 embates, com nove vitórias do Palmeiras, cinco empates e quatro triunfos corintianos.

Já o retrospecto histórico é equilibrado. Somados, são 201 jogos entre os rivais paulistas, com os mandantes levando a melhor em 105 ocasiões, aproximadamente 52% dos duelos, além de 58 empates e 38 triunfos dos visitantes.

O Corinthians levou a melhor no jogo de ida contra o Palmeiras e venceu por 1 a 0, com gol do holandês Memphis Depay. Sendo assim, o time só precisa de um empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

Já uma derrota alvinegra por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. Um revés por dois ou mais gols garante vaga ao Verdão.

O Derby decisivo está agendado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque.

Confira o histórico geral do Derby pós-torcida única: