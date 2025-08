Palmeiras x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Palmeiras e Corinthians entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto RJ, RS, ES e a cidade mineira de Juiz de Fora), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians tem a vantagem do empate, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Neo Química Arena. Assim, o Palmeiras precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Vitória simples do Alviverde leva a decisão para os pênaltis.

As duas equipes vêm de empate pelo Brasileirão. O time de Abel Ferreira visitou o Vitória em empatou em 2 a 2, enquanto a equipe de Dorival Júnior recebeu o Fortaleza e ficou no 1 a 1.

Palmeiras x Corinthians -- Copa do Brasil

Data e hora: 6 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

6 de agosto, às 21h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Allianz Parque, em São Paulo (SP) Transmissão: Globo (TV aberta --exceto RJ, RS, ES e a cidade mineira de Juiz de Fora), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

