Corinthians aproveita expulsão, irrita Palmeiras no Allianz e elimina rival

O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, em pleno Allianz Parque, e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Matheus Bidu abriu o placar para o Alvinegro, e Gustavo Henrique ampliou. A equipe de Dorival Jr avançou com o placar agregado de 3 a 0, após vencer a ida por 1 a 0 com gol de Memphis Depay. Agora, aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário.

O Corinthians aproveitou a expulsão de Aníbal Moreno, logo aos 14 minutos do 1º tempo, para vencer com tranquilidade. A equipe esteve em apuros durante o 1º tempo, mesmo com um homem a mais, mas o gol no fim da primeira parte ajudou a tranquilizar a partida.

Já o Palmeiras se mostrou um time muito instável emocionalmente. Aníbal foi expulso após uma cabeça desleal em José Martínez antes de uma cobrança de escanteio. Depois, João Martins e Vitor Castanheira, auxiliares de Abel Ferreira, também foram expulsos.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), contra o Ceará, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Já o Corinthians joga na próxima segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, na Neo Química Arena, também pelo Brasileirão.

Instabilidade do Palmeiras incendeia torcida de forma negativa

A torcida do Palmeiras se mobilizou para apoiar a equipe antes a bola rolar com mosaico e durante o jogo, mesmo com a expulsão bem cedo, mas abandonou o time aos 40 minutos do 2º tempo.

Todos os setores do clube foram criticados pela torcida organizada.

"Barros, cuzão, fora do Verdão."

"Ô, Leila! Sua imbecil! Pega esse time e vai pra puta que pariu!"

"Não é mole, não, só tem Nutella jogando no Verdão."

"Ei, Abel, vai tomar no cu", "Abel, vai se foder, o meu Palmeiras não precisa de você". O treinador bateu palmas ironizando os torcedores, e a outra parte do estádio vaiou os cânticos contra Abel.

Nas vésperas da partida, torcedores do Palmeiras protestaram na Academia de Futebol com cestas de alimentos.

Lances importantes

Weverton salva o Palmeiras. Aos 8 minutos do 1º tempo, Memphis cobrou escanteio fechado, a defesa alviverde afastou, e a bola voltou para o holandês. Ele rolou para Garro, que chutou forte, e Weverton fez grande defesa. No rebote, Bidu chutou à queima-roupa, e o goleiro palmeirense salvou mais uma vez.

Aníbal Moreno é expulso por cabeçada em José Martínez. Aos 14 minutos, o argentino do Palmeiras deu uma cabeçada no venezuelano antes de cobrança de escanteio. Anderson Daronco foi chamado pelo árbitro de vídeo Caio Max, e Aníbal foi expulso de forma direta.

Giay quase abre o placar para o Palmeiras. Aos 38, Vitor Roque ajeitou para Giay bater da entrada da área. O argentino arriscou, a bola desviou na defesa do Corinthians e passou tirando tinta da trave de Hugo Souza.

Memphis pede substituição após sentir lesão. Aos 41, Memphis tentou arrancar em velocidade e sentiu a coxa direita. Imediatamente, o holandês pediu substituição, e Romero foi o escolhido.

Matheus Bidu abre o placar para o Corinthians. Aos 42, Garro cobrou escanteio na segunda trave, Gustavo Henrique ganhou no alto e cabeceou para o chão. A bola sobrou para Bidu, que dominou e encheu o pé para vencer Weverton. 1 a 0 para o Corinthians.

Maurício desperdiça boa chance para o Palmeiras. Aos 7 minutos do 2º tempo, Giay fez grande joga individual, deu uma caneta em Matheus Bidu e deixou Maurício na cara do gol, mas o meia finalizou para fora.

Gustavo Henrique faz 2 a 0 para o Corinthians. Aos 12, Garro cruzou falta na segunda trave, Gustavo Henrique subiu sozinho para cabecear e ampliou para o Alvinegro.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 2 CORINTHIANS

Data e horário: 6 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

Competição: oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 41.468

Renda: R$ 4.571.692,60



Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Gols: Matheus Bidu, aos 42 minutos do 1º tempo, e Gustavo Henrique, aos 12 minutos do 2º tempo (COR)

Cartões amarelos: Giay e Flaco (PAL); Bidon, Garro, Raniele, José Martínez (COR)

Cartões vermelhos: João Martins, Vitor Castanheira, Aníbal Moreno e Emiliano Martínez (PAL)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Felipe Anderson) e Maurício (Raphael Veiga); Sosa, Facundo Torres (Emiliano Martínez) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.



CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu (Angileri); Raniele, Martínez (Charles), Carrillo (Breno Bidon) e Garro; Memphis Depay (Romero) e Yuri Alberto (Talles Magno). Técnico: Dorival Jr.