Palmeiras terá Micael, e Dorival repete Corinthians; veja escalações do Derby

Palmeiras e Corinthians estão definidos para o clássico decisivo desta quarta-feira, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A novidade do Verdão é Micael, enquanto Dorival Júnior decidiu repetir a equipe do jogo de ida do confronto.

No lado alviverde, Micael será o substituto de Bruno Fuchs, lesionado. Murilo, em transição, segue como desfalque.

A escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.

ESCALADOS PARA A DECISÃO! ? pic.twitter.com/dtK7UzIdXs ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 6, 2025

Já o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Ambos os times chegam descansados para o Derby. Os dois utilizaram preservaram seus principais jogadores no último fim de semana, pelo Brasileirão. O Alviverde empatou com o Vitória, fora de casa, enquanto o Timão ficou no 1 a 1 com o Fortaleza, em Itaquera.

A equipe alvinegra carrega uma ligeira vantagem no duelo. O time venceu a primeira partida por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol de Memphis Depay, e precisa de um empate para avançar às quartas de final.

Uma vitória simples do Palmeiras, por um gol de diferença, leva o duelo para os pênaltis. Já um triunfo maior, por dois ou mais gols, elimina o Corinthians.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), no gramado do Allianz Parque. Anderson Daronco (RS) apita o embate, com auxílio dos assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS). Caio Max Augusto Vieira (GO) comanda o VAR.