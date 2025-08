Palmeiras tenta virada incomum e Corinthians busca aliviar caos político com classificação

Um dos mais importantes Palmeiras x Corinthians dos últimos anos vai definir nesta quarta-feira qual dos rivais avança às quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 para o dérbi no Allianz Parque.

Quem se classificar, embolsa R$ 4,7 milhões pela presença nas quartas de final da competição que mais bem paga no Brasil. "É muito importante, é o jogo mais importante do ano", resumiu Flaco López, centroavante argentino que é o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 12 gols.

A vantagem é do Corinthians, que pode jogar pelo empate por ter vencido o clássico por 1 a 0 na semana passada, na Neo Química Arena. Para passar, o Palmeiras tem de ganhar por dois gols de margem. Uma vitória pelo placar mínimo força a disputa de pênaltis.

Decidir confrontos eliminatórios em casa tem sido mau negócio para o Palmeiras, que amargou sete eliminações seguidas no Allianz Parque nos últimos anos. Desde 2021, foram quatro quedas como mandante na Copa do Brasil e outras três na Libertadores.

Também é ruim o cenário de viradas para o Palmeiras, que, sob o comando de Abel Ferreira, reverteu apenas três vezes duelos eliminatórios em que havia largado em desvantagem e foi eliminado em outras seis ocasiões. Só teve sucesso nas reviravoltas em finais do Paulistão - de 2022 ( contra o São Paulo), 2023 (contra o Água Santa) e 2024 (contra o Santos).

"Estamos habituados a jogar jogos decisivos e é mais um em nossa casa, então o jogo não é para mim, é para o Palmeiras, eu sou apenas um funcionário", disse Abel no dia em que foi ríspido com um repórter, algo comum em sua trajetória no time alviverde.

Os desfalques palmeirenses são os mesmos e os principais estão na zaga: os zagueiro Bruno Fuchs, que se recupera de edema na coxa esquerda, e Murilo, em transição física. Devem formar de novo a retaguarda o capitão Gustavo Gómez e Micael. Na frente, disputam uma vaga o paraguaio Ramón Sosa e Felipe Anderson.

"De nossa parte, vamos entrar e deixar tudo dentro de campo porque queremos muito a vitória e a classificação", disse Sosa.

Por outro lado, existe um tabu que busca derrubar o Corinthians. Em 108 anos de dérbi e 22 duelos de mata-matas, o Palmeiras nunca foi eliminado pelo maior rival, exceto em confrontos do Paulistão.

"Fizemos muitas reuniões para saber como podemos nos portar no jogo. Sabemos que é um dérbi, o que temos de fazer, como vai ser. Todos estão prontos, preparados", enfatizou Memphis Depay, o astro holandês que decidiu o duelo de ida com um gol de cabeça. "Fomos agressivos nos treinamentos. Então acredito que estamos preparados para fazer o que precisamos."

Memphis, que forma com Rodrigo Garro e Yuri Alberto o trio de estrelas da equipe alvinegra, se desentendeu com o zagueiro equatoriano Félix Torres no último treinamento antes do clássico. O episódio só foi contornado depois que outros jogadores intervieram.

Fora de campo, segue em ebulição o ambiente do clube, com cobranças, caos político e institucional a três dias da assembleia que vai referendar o impeachment de Augusto Melo ou reconduzi-lo ao cargo.

A última delas de US$ 6,1 milhões (R$ 33,6 milhões na cotação atual), valor que deve o clube ao Santos Laguna, relativo à contratação do zagueiro Félix Torres, para evitar a aplicação do transfer ban, punição da Fifa que impede clubes de registrar novos jogadores.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa (Felipe Anderson) Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).