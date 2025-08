Palmeiras tem 'pipocado' para o Corinthians? Colunistas divergem

O Palmeiras tem "pipocado" para o Corinthians nos últimos clássicos?

No UOL News Esporte, os colunistas Walter Casagrande, Danilo Lavieri e Mauro Cezar Pereira divergiram sobre o tema e comentaram o protesto da torcida do Verdão — com direito a leite Ninho, Nutella e pipoca — antes do Dérbi decisivo pela Copa do Brasil.

Casão: Chamar de pipoca é ofensivo; essa cobrança é pesada e negativa

Ontem, essa cobrança, essa crítica da torcida é bem pesada, bem significativa. A torcida colocou Nutella, pipoca... Se você quiser ofender o jogador, é você chamar de pipoca, falar que o cara não tem raça, que não divide, que não tem espírito de luta.

É uma cobrança que você não sabe se consegue tirar isso do grupo. Você não sabe se um determinado grupo tem muito mais a tirar nessa questão de encarar um jogo como se fosse uma final de Copa do Mundo.

O Corinthians não tem uma equipe forte, é uma equipe média, não está fazendo um ano legal - apesar do título paulista, foi eliminado na pré-Libertadores, foi eliminado na Sul-Americana e não está bem no Brasileiro -, mas tem espírito de luta e encara o jogo com o Palmeiras como uma final de Copa. Eu acho hipernegativo isso que aconteceu no Palmeiras ontem.

Casagrande

Lavieri: Pressão está com o Palmeiras, mas reação a protesto é pessoal

A pressão está do lado do Palmeiras porque perdeu o jogo de ida e vai jogar em casa, precisa dar uma resposta para sua torcida, mas eu discordo do Casão na parte do protesto. Isso é muito pessoal, tem jogador que vai se sentir ofendido por ter sido chamado de Nutella, de pipoca, de leite Ninho, mas tem jogador que não vai ligar, vai até dar risada.

Eu, particularmente, quando vi aquilo no protesto do Palmeiras, não achei problemático. Tinha lá umas faixas, 'faca nos dentes', 'tem que ter raiva do Corinthians', pedindo vontade, que é o sentimento da torcida em relação ao Palmeiras no último ano no Dérbi, quando o Palmeiras ganhou uma das seis.

Se você olhar o histórico geral do Abel, o Palmeiras passa por cima do Corinthians normalmente nos cinco anos que o Abel está aqui. Mas nesses últimos seis jogos, o Corinthians leva vantagem. Então, eu não me sentiria ofendido caso fosse jogador.

Danilo Lavieri

Mauro Cezar: Protesto no Palmeiras não faz sentido e é bom para o Corinthians

Acho sem sentido. Por que protesto? Qual é a situação do Palmeiras? Está na Libertadores com campanha muito boa, está bem no Brasileiro e precisa vencer o Corinthians em casa por um gol para levar aos pênaltis e por dois para se classificar. É o seu grande rival. Perdeu um jogo por 1 a 0, um jogo que não foi surrado, não foi humilhado, o Palmeiras teve oportunidades, não conseguiu aproveitar, mas protesto? Acho totalmente sem sentido.

Esse confronto é mais importante para o Corinthians do que para o Palmeiras — um deles só tem um caminho, que é tentar avançar na Copa do Brasil; o outro tem três opções de brigar por títulos, duas delas com títulos mais pesados do que o desse torneio — e, de repente, o Palmeiras parece desesperado, põe 11 reservas, poupa até o goleiro no Campeonato Brasileiro, a torcida faz protesto. É um cenário muito bom para o Corinthians, né?

A situação do Corinthians é uma situação angustiante e até desesperadora. A do Palmeiras, não. De repente, o Palmeiras é que está desesperado. O Palmeiras errou na mão, perdeu o controle, e o maior sinal disso foi a escalação contra o Vitória. A mensagem foi assim: 'só penso em você, Corinthians, minha obsessão é te ganhar, não penso em outra coisa'. É demais.

Mauro Cezar

Mauro Cezar: Boto conversa com Filipe Luís sobre ajustes no Fla

José Boto tem conversado com Filipe Luís sobre ajustes no modelo de jogo do Flamengo, destacou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte.

Na opinião de Mauro Cezar, a medida é positiva pois Filipe Luís também deve ser cobrado internamente.

Quando o Boto foi contratado, ele foi contratado como um diretor técnico com esse viés. Um diretor esportivo, um diretor de futebol, com um viés mais técnico. O Boto veio com esse perfil e eles têm conversado.

Eles têm conversado e isso é obrigação dele: ele é o chefe do Filipe Luís. Se o time não está jogando bem, não é chegar e falar 'vou te mandar embora', não; mas é uma conversa profissional e discussão sobre o modelo de jogo. Eu acho que isso é necessário e ele tem que fazer isso — o Filipe Luís tem que ser cobrado.

Pra você chegar num ponto que ninguém te cobra, tem que ser o Guardiola no Barcelona, o Jürgen Klopp no Liverpool ou o Simeone no Atlético de Madrid.

Mauro Cezar

Na visão do colunista, o Flamengo tem sido muito previsível nos últimos jogos, e cabe a Filipe Luís fazer o time apresentar variação de jogo.

Tem que ter conversa. Por exemplo, eu acho que o Flamengo tem sido um time monotático — só joga da mesma forma e não tem muita variação de jogo.

O Filipe Luís já demonstrou capacidade de fazer isso em outros momentos. O que está acontecendo? Esse tipo de conversa tem que existir. Pelo que apurei, eles têm conversado. E cabe ao Boto, sim, cobrar: é chamar, trocar ideia, questionar as escolhas, o porquê da estratégia.

Hoje, por exemplo, é obrigação do Filipe Luís ter uma carta na manga.

Mauro Cezar

O Flamengo enfrenta o Atlético-MG hoje às 19h (de Brasília), na Arena MRV, precisando vencer para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil.

Um empate classifica o Galo, que venceu por 1 a 0 o jogo de ida das oitavas, no Maracanã. Vitória simples do Fla leva a disputa para os pênaltis.

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra