Palmeiras supera o Sertãozinho e emenda três vitórias consecutivas no Paulistão sub-20

O Palmeiras venceu o Sertãozinho por 3 a 0 nesta quarta-feira, pela 14ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista sub-20, no Estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho. Os gols da partida foram marcados por Marcio Vitor, Diogo e Davi Góes.

Com o resultado, o Verdão emendou três vitórias consecutivas na competição. Já classificada à próxima fase, a equipe ocupa a liderança do Grupo 2, com 34 pontos após 14 rodadas. Do outro lado, o Sertãozinho caiu para o décimo lugar, com 17 unidades somadas.

A primeira fase do Paulistão sub-20 é composta por três grupos com 20 equipes em cada. Após 15 rodadas, os dez melhores avançam de fase, junto com os dois melhores 11º colocados.

Em seu último compromisso nesta fase, o Palmeiras encara o União São João, na próxima terça-feira, às 15h. No mesmo dia e horário, o Sertãozinho enfrenta o Red Bull Bragantino.

Veja como foi Sertãozinho x Palmeiras

A equipe visitante abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Luis Arthur pegou rebote do goleiro Rennan e levantou para Marcio Vitor, que cabeceou para o fundo do gol.

Já aos 30 minutos da etapa complementar, o Palmeiras aumentou a diferença. Após cobrança de falta na área, Diogo se antecipou à marcação, subiu alto e cabeceou firme em direção ao gol. A bola explodiu no travessão antes de cruzar a linha e balançar as redes.

O Verdão ampliou sua vantagem aos 46 minutos. Davi Góes recebeu na entrada da área e mandou uma bomba de pé direito para o gol.