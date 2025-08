Palmeiras: Protestos podem atrapalhar no Dérbi? Comentaristas analisam

O protesto com alimentos no CT do Palmeiras na véspera de um Dérbi decisivo na Copa do Brasil pode ter impacto negativo no time? No Fim de Papo, Alicia Klein e Paulo Massini debateram.

Palmeiras e Corinthians entram em campo amanhã (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final. O Corinthians, que venceu a ida por 1 a 0, tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar.

Alicia: Jogador tem que estar motivado independente de protesto

Um protesto pequenininho, que se não fosse às vésperas de Dérbi, a gente nem estaria falando nele. Tem que ser todo mundo adulto e levar numa boa. Segue o jogo e tem que estar motivado. Tem que estar motivado por ser Corinthians e Palmeiras. Não estar motivado para esse jogo, está no lugar errado. E esse tipo de coisa não pode abalar um jogador profissional.

Alicia Klein

Massini: Protesto não ajuda em nada

Sinceramente , eu não gosto disso, não acho que acrescenta nada no futebol, no esporte. Tem uma linguagem que parece não violenta, mas é violenta. Você vai na porta do trabalho dos outros e deixa os produtos. Chega a ser divertido, mas não vai fazer diferença. Não vai ajudar em nada. O problema do Palmeiras é outro, é tentar entender por que o torcedor pensa que os jogadores não estão nem aí para o clássico.

Paulo Massini

