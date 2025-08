Palmeiras: Postura de Abel afeta jogadores? Colunistas opinam

A mudança de postura de Abel Ferreira nas últimas coletivas pós-jogo do Palmeiras pode afetar os jogadores, avaliaram Alicia Klein e Paulo Massini, no Fim de Papo.

Na coletiva após a derrota para o Corinthians, pela Copa do Brasil, Abel Ferreira esteve cabisbaixo em alguns momentos e se disse "triste" e "desiludido". Depois do empate contra o Vitória, pelo Brasileirão, ele deixou um repórter falando sozinho, enquanto deixava a entrevista. Nas duas ocasiões, a saída foi repentina.

Palmeiras e Corinthians entram em campo amanhã (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final. O Corinthians, que venceu a ida por 1 a 0, tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar.

Alicia: Difícil time estar voando em campo enquanto treinador está desanimado

O Palmeiras tem todo direito de sair do primeiro jogo se sentindo prejudicado pela arbitragem. Então, o Abel tem direito de estar nervoso, irritado, mas o que a gente vê não é isso. É desânimo. [...] E é muito difícil ver um treinador assim e o time voando e mordendo tudo. Especialmente um time centrado na figura desse treinador.

Alicia Klein

Massini: Se não fosse quem é, Abel já teria voltado para Portugal

Faz um ano e meio que o time tem tido estratégias ruins nos primeiros jogos de mata-mata, o time tem tido dificuldades, agora está em reformulação. Agora, a gente está no dia 6 de agosto, e eu pergunto: como joga o Palmeiras? [...] Se não fosse quem é, o Abel já teria voltado para Portugal. Me parece que ele precisa externar o fato de comandar essa reformulação. Precisa mostrar isso. Ele já comandou o Palmeiras dentro e fora de campo como um maestro.

Paulo Massini

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo