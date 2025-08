Palmeiras goleia o Avaí Kindermann e avança às oitavas da Copa do Brasil feminina

O Palmeiras goleou o Avaí Kindermann por 4 a 0 nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil feminina, no Estádio Salézio Kindermann, em Caçador (SC). Os gols da equipe paulista foram marcados por Isadora, Raissa Bahia, Tainá Maranhão e Anny.

Com o triunfo, o Verdão se classificou para as oitavas de final e agora aguarda sorteio para descobrir qual será seu próximo adversário. Do outro lado, com a derrota, o Avaí Kindermann foi eliminado da competição.

PARTIU OITAVAS DE FINAL! ? Avanti, meninas ?? ? Avaí/Kindermann 0x4 Palmeiras

? Isadora, Raissa Bahia, Tainá Maranhão e Anny. pic.twitter.com/6zqddZO747 ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) August 6, 2025

Veja como foi Palmeiras x Avaí Kindermann

A equipe visitante abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Ingrid desviou de cabeça e Isadora apenas completou para o fundo da rede.

Já aos 30 minutos da etapa inicial, o Palmeiras aumentou a diferença. Raissa Bahia aproveitou o rebote da goleira Gabi e empurrou para o gol vazio.

O Alviverde ampliou sua vantagem aos 16 minutos da etapa complementar. Tainá Maranhão arrancou pelo lado esquerdo, cortou para o meio e finalizou com muita categoria.

Aos 35 minutos, Anny antecipou a defensora e deu um leve toque na bola para transformar a vitória em goleada.