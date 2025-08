Palmeiras atropela o Atlético-GO pelo Brasileirão sub-17

O Palmeiras derrotou o Atlético-GO por 9 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Barueri, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Os gols do Verdão foram marcados por Wesley, Juan Francisco (duas vezes), Juan Gabriel, Ruan Yago, Eduardo (três vezes) e Vinicius.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 31 pontos após 13 jogos, na liderança da competição. O Atlético-GO, por sua vez, é o lanterna do torneio, com três pontos e sem vitórias até aqui.

Na sequência

Ao contrário das últimas edições, os 20 clubes participantes do Brasileiro Sub-17 se enfrentam entre si em turno único na primeira fase, com os oito melhores colocados avançando às quartas, que serão disputadas em apenas uma partida, assim como a semifinal. A grande decisão será realizada em jogos de ida e volta.

Na próxima rodada do Brasileiro Sub-17, o Palmeiras terá pela frente o Fortaleza, na quarta-feira que vem (13), às 15h (de Brasília), em Maracanau-CE.

Paralelamente ao Brasileiro, o time Sub-17 do Palmeiras disputa o Campeonato Paulista da categoria. Depois de golear o Desportivo Brasil por 7 a 0, a equipe terá pela frente o Pinda, no Centro Esportivo José Ely de Miranda, em Pindamonhangaba.