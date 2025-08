Onde vai passar Fluminense x Internacional pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Fluminense e Internacional se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Globo (TV aberta para RJ, RS, ES e a cidade mineira de Juiz de Fora), sportv2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fluminense chega com a vantagem do empate após vencer o Inter por 2 a 1, no Beira-Rio. O Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso consiga apenas um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis.

O Tricolor vem de duas vitórias consecutivas, já que voltou a vencer no Brasileirão após quatro derrotas. No fim de semana, a equipe de Renato Gaúcho venceu o Grêmio por 1 a 0.

Do outro lado, o Inter quer virar a chave após duas derrotas seguidas em casa. Pelo Brasileirão, o Colorado foi superado pelo São Paulo por 2 a 1.

Fluminense x Internacional -- Copa do Brasil

Data e hora: 6 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

6 de agosto, às 21h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: Globo (TV aberta para RJ, RS, ES e a cidade mineira de Juiz de Fora), sportv2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

