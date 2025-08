Onde vai passar Bahia x Retrô pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Bahia e Retrô entram em campo hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, no Recife, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Bahia joga pelo empate para avançar às quartas da Copa do Brasil. Com a vitória por 3 a 2 na ida, o time de Rogério Ceni pode empatar fora de casa. Se o Retrô vencer por um gol, a decisão vai aos pênaltis; por dois, garante a vaga no tempo normal.

Baianos querem estender a sequência positiva. O time vive boa fase e empatou com o Sport por 0 a 0 na última rodada do Brasileirão.

Retrô tenta surpreender em meio à crise na Série C. A equipe vem de derrota por 3 a 0 para o Náutico.

Bahia x Retrô -- Copa do Brasil

Data e hora: 6 de agosto, às 19h30 (de Brasília)

6 de agosto, às 19h30 (de Brasília) Local: Arena Pernambuco, no Recife (PE)

Arena Pernambuco, no Recife (PE) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.