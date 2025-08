Milton Leite fecha acordo e será o narrador oficial de novo canal esportivo

O narrador Milton Leite será a voz oficial da Xpsorts, novo canal esportivo que será lançado na TV Aberta.

O que aconteceu

Milton Leite celebrou a parceria, que foi anunciada nesta manhã. "Iniciativa pioneira da qual tenho a felicidade de fazer parte", escreveu nas redes sociais o experiente profissional, com quase cinco décadas de carreira.

Ex-Globo, ele será o narrador oficial do novo canal. Milton saiu da emissora carioca no ano passado, após 19 anos, mas não parou com as transmissões. Em janeiro, ele retornou ao microfone pelo UOL Play durante o Campeonato Paulista.

A estreia da Xports está marcada para este mês. A programação 24h terá início no próximo dia 16, um sábado.

O canal exibirá gratuitamente os campeonatos Inglês, Espanhol, Italiano e Alemão, entre outras competições internacionais de futebol, além de torneios de tênis, basquete, vôlei e mais modalidades. A emissora é uma iniciativa do Grupo Kalunga que fechou parceria com a ESPN para o sublicenciamento de eventos, de acordo com a Folha de S.Paulo.