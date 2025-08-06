Topo

Memphis sente a coxa no 1º tempo do Derby, é substituído e preocupa o Corinthians

06/08/2025 22h37

Memphis Depay virou uma preocupação para o departamento médico do Corinthians. O atacante sentiu dores na coxa direita no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, e precisou ser substituído.

O holandês se queixou de dores por volta dos 41 minutos, pouco antes do gol de Matheus Bidu. Sozinho, ele girou o corpo, arrancou em velocidade e levou a mão à coxa, já pedindo a troca. Romero entrou em seu lugar.

A situação preocupa Dorival Júnior e sua comissão técnica. No momento, o clube alvinegro tem outros dois atletas entregues ao departamento médico: o volante Maycon e o lateral esquerdo Hugo.

Memphis Depay é titular absoluto do Corinthians. Recentemente, Dorival reclamou por ter contado poucas vezes com o trio de ataque da equipe, formado pelo holandês, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Depois de ter o retorno do centroavante, agora ele pode perder o camisa 10.

Palmeiras e Corinthians decidem uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Timão está em vantagem no confronto por ter ganhado a partida de ida por 1 a 0, com gol de Memphis.

