Marlon Freitas sofre choque de cabeça e deixa campo de ambulância em jogo da Copa do Brasil

Bragança Paulista

06/08/2025 23h55

Marlon Freitas, do Botafogo, deixou o gramado do Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, de ambulância nesta quarta-feira, após um choque de cabeça no confronto contra o Red Bull Bragantino, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O lance ocorreu no início do segundo tempo, quando o volante sofreu um encontrão com o uruguaio Laquintana durante disputa de bola aérea. Ele caiu desacordado, e o protocolo de concussão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi acionado.

Na sequência, os médicos do clube carioca e a ambulância entraram em campo para realizar o atendimento do camisa 17, paralisando a partida por cerca de sete minutos.

Jogadores do Botafogo relataram à transmissão do SporTV que Marlon Freitas recuperou a consciência ainda na maca, antes de ser retirado do gramado com colar cervical a caminho de um hospital da região.

Conforme Boletim Médico divulgado pelo Botafogo, Marlon Freitas foi conduzido ao Hospital Universitário São Francisco para a realização de exames de emergência, sem alterações agudas. Ele retornará com a delegação para o Rio de Janeiro, onde será reavaliado e novos exames serão realizados, mas não tem previsão para voltar às atividades.

O Botafogo foi o primeiro a garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, após vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0 no jogo de volta. Como já havia triunfado por 2 a 0 na ida, o placar agregado fechou em 3 a 0 para a equipe carioca.

