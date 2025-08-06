Marcos Antônio lamenta eliminação do São Paulo, mas prega: "Não podemos deixar nos abalar"

O São Paulo se despediu da Copa do Brasil nas oitavas de final. Na noite desta quinta-feira, com um jogador a menos desde os três minutos de jogo, o Tricolor foi eliminado pelo Athletico-PR nos pênaltis, por 3 a 0, após perder por 1 a 0 nos 90 minutos. O duelo foi disputado na Arena da Baixada.

O meio-campista Marcos Antônio, que foi acionado no segundo tempo da partida, lamentou a eliminação do São Paulo ainda nas oitavas de final, mas deixou claro que a equipe não pode se deixar abalar pela derrota desta quarta-feira. O Tricolor ainda disputa o Brasileirão e a Libertadores no restante da temporada.

"Não podemos deixar a derrota de hoje nos abalar para a sequência. Claro, estamos tristes. Queríamos continuar na competição, mas é assim mesmo. Agora, é levantar a cabeça, continuar em frente porque vamos fazer nosso melhor para continuar nas outras competições", afirmou o jogador em entrevista ao Amazon Prime Video.

O São Paulo viu sua vida se complicar ainda aos três minutos no primeiro tempo, quando Rafael foi expulso. Em lançamento para o campo de ataque, Arboleda e Alan Franco não perceberam a aproximação de Viveros. O centroavante alcançou a bola antes de Rafael e sairia de frente para o gol aberto, mas foi parado pelo arqueiro, que recebeu o vermelho.

O Tricolor havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Morumbis, graças a gols de Pablo Maia e Ferreirinha. Com a derrota por 1 a 0, o agregado terminou empatado em 2 a 2. Assim, o duelo foi decidido nos pênaltis, e o São Paulo, sem Rafael, acabou eliminado. Do outro lado, o Athletico-PR avançou às quartas.

"Sinceramente, sabíamos que seria um jogo difícil na casa deles, com a torcida deles. Infelizmente tivemos uma expulsão no começo do jogo, mas lutamos, batalhamos. Nossa equipe está de parabéns. Aqui têm grandes guerreiros. Agora é levantar a cabeça e seguir em frente", disse à Amazon Prime Video.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo de Marcos Antônio volta agora suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor retorna aos gramados neste sábado, quando encara o Vitória às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada do torneio nacional.