Marcos Antônio diz que eliminação não pode abalar sequência do São Paulo

Arboleda se lamenta durante Athletico x São Paulo, duelo da Copa do Brasil - GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO
Arboleda se lamenta durante Athletico x São Paulo, duelo da Copa do Brasil Imagem: GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO
Do UOL, em São Paulo (SP)

06/08/2025 22h09

O meia Marcos Antônio afirmou que a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil para o Athletico-PR não pode abalar o bom momento que o clube vem vivendo na temporada. Antes do duelo, eram cinco vitórias consecutivos do Tricolor.

Nós lutamos, batalhamos e nossa equipe está de parabéns, aqui tem grandes guerreiros, agora é levantar a cabeça e continuar em frente. Não podemos deixar a derrota de hoje nos abalar para nossa sequência. Claro, estamos tristes. A gente queria continuar na competição, mas é assim mesmo. Agora é levantar a cabeça e continuar em frente, vamos fazer o nosso melhor para continuar nas outras competições.

O Tricolor teve o goleiro Rafael expulso aos três minutos de jogo. Crespo tirou Rodriguinho para colocar Jandrei.

O São Paulo tentou segurar o jogo, mas o Athletico achou o gol na segunda etapa e levou para os pênaltis. Na penalidades, Santos pegou as três cobranças e eliminou o São Paulo.

O time de Hernán Crespo volta a campo neste sábado, quando recebe o vitória no Morumbis. Na terça-feira, o time entra em campo pela Copa Libertadores contra o Atlético Nacional (COL).

