Jogo do Palmeiras hoje (6) pela Copa do Brasil: horário e onde assistir ao vivo

O Palmeiras recebe o Corinthians hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto RJ, RS, ES e a cidade mineira de Juiz de Fora), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Com a vitória por 1 a 0 na ida, o Corinthians tem a vantagem do empate. Para seguir adiante no tempo normal, o Alviverde precisa vencer por dois gols de diferença. Se devolver o placar mínimo, a vaga será decidida nos pênaltis.

Os times não conseguiram vencer na rodada do fim de semana. A equipe de Abel Ferreira empatou com o Vitória em 2 a 2, e o time de Dorival Júnior ficou no 1 a 1 diante do Fortaleza.

