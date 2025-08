Jogo do Flamengo hoje (6) pela Copa do Brasil: horário e onde assistir ao vivo

O Flamengo visita o Atlético-MG hoje, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Atlético chega com a vantagem do empate após o 1 a 0 no Maracanã. O Flamengo, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Um triunfo por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis.

Este será o terceiro confronto entre os dois times em um intervalo de menos de 15 dias. O Flamengo levou a melhor no duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, vencendo por 1 a 0. Já pela Copa do Brasil, o Galo deu o troco com o mesmo placar.

No fim de semana, o Rubro-Negro empatou com o Ceará em 1 a 1. Já o Atlético-MG venceu por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino.

Atlético-MG x Flamengo -- Copa do Brasil