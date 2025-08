Jogo do Corinthians hoje (6) pela Copa do Brasil: horário e onde assistir ao vivo

O Corinthians visita o Palmeiras hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto RJ, RS, ES e a cidade mineira de Juiz de Fora), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Corinthians tem a vantagem. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, na Neo Química Arena, o Alvinegro pode empatar que ainda assim garante a classificação.

Já o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso vença por um gol, a decisão será definida nos pênaltis.

Os dois times tropeçaram na última rodada. O Palmeiras empatou em 2 a 2 com o Vitória fora de casa, enquanto o Corinthians ficou no 1 a 1 com o Fortaleza, jogando em casa.

Palmeiras x Corinthians -- Copa do Brasil

Data e hora: 6 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

6 de agosto, às 21h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

