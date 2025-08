Jogadores do Campeonato Italiano sofrerão corte automático de 25% no salário se forem rebaixados

ROMA (Reuters) - Os jogadores da primeira divisão italiana terão seus salários reduzidos em 25% se seus times forem rebaixados para a Série B, segundo um novo acordo entre a Associação Italiana de Jogadores de Futebol e a Série A.

O acordo de cinco anos foi anunciado na terça-feira. O corte salarial tem como objetivo aliviar a pressão financeira sobre os clubes que saírem da Série A e será aplicado a todos os contratos assinados após 2 de setembro de 2025 -- o fim da janela de transferências.

O novo sistema reduz automaticamente os salários, a menos que seja estipulado de outra forma no contrato do jogador. Os contratos existentes continuarão sujeitos aos termos previamente acordados.

Se uma equipe for promovida de volta à Série A, os salários afetados voltarão ao seu valor original. O acordo de negociação coletiva também introduz uma estrutura de salário mínimo com base na idade do jogador, que não pode ser reduzido mesmo após o rebaixamento.

