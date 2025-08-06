Jean Lucas reconhece ineficiência ofensiva do Bahia contra o Retrô
Nesta quarta-feira, em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia visitou o Retrô na Arena de Pernambuco, segurou o empate por 0 a 0 (3 a 2 no agregado) e se classificou às quartas de final da competição.
"A gente jogou pra ganhar e sair daqui com o triunfo, classificados. O time deles se defendeu muito bem em bloco baixo, com marcação individual, e fez com que finalizássemos pouco a gol. Mesmo assim, a classificação veio, e isso é o mais importante", declarou em entrevista ao Prime Video.
Com o resultado, o Tricolor de Aço carimbou seu passaporte direto à próxima fase do torneio. A equipe comandada por Rogério Ceni descobrirá seu próximo adversário através de sorteio realizado pela CBF. Do outro lado, o Retrô foi eliminado.
O Bahia volta aos gramados no próximo sábado, às 21h (de Brasília), quando recebe o Fluminense, na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.