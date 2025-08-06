Topo

Esporte

Jean Lucas reconhece ineficiência ofensiva do Bahia contra o Retrô

06/08/2025 21h57

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia visitou o Retrô na Arena de Pernambuco, segurou o empate por 0 a 0 (3 a 2 no agregado) e se classificou às quartas de final da competição.

"A gente jogou pra ganhar e sair daqui com o triunfo, classificados. O time deles se defendeu muito bem em bloco baixo, com marcação individual, e fez com que finalizássemos pouco a gol. Mesmo assim, a classificação veio, e isso é o mais importante", declarou em entrevista ao Prime Video.


Com o resultado, o Tricolor de Aço carimbou seu passaporte direto à próxima fase do torneio. A equipe comandada por Rogério Ceni descobrirá seu próximo adversário através de sorteio realizado pela CBF. Do outro lado, o Retrô foi eliminado.

O  Bahia volta aos gramados no próximo sábado, às 21h (de Brasília), quando recebe o Fluminense, na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Marcos Antônio diz que eliminação não pode abalar sequência do São Paulo

Filipe Luís defende Wallace Yan e diz que Fla não é obrigado a ganhar tudo

Marcos Antônio lamenta eliminação do São Paulo, mas prega: "Não podemos deixar nos abalar"

São Paulo perde todos os pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil pelo Athletico-PR

Jean Lucas reconhece ineficiência ofensiva do Bahia contra o Retrô

STF nega habeas corpus que anularia denúncias contra Augusto Melo no Corinthians

São Paulo elimina Vasco e avança às oitavas de final da Copa do Brasil feminina

Com Rafael expulso, São Paulo cai nos pênaltis contra o Athletico-PR

Rafael é expulso, Jandrei perde pênalti, e Athletico elimina o São Paulo

Rossi lamenta falta de sorte e mira próxima "final" do Flamengo

Decisivo nos pênaltis, goleiro Everson celebra classificação do Atlético-MG: "Significa muito"