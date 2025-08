Já classificado, Corinthians é derrotado pelo Santo André no Paulistão sub-20

Nesta quarta-feira, o Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista sub-20. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Daniel Davi, aos cinco minutos do segundo tempo.

O Timão já estava classificado à próxima fase da competição antes mesmo do duelo. Agora, com a derrota, o Corinthians permanece na quinta posição do Grupo 2, com 26 pontos após 14 jogos. Por sua vez, o Santo André é o sétimo da mesma chave, com 25 pontos e o mesmo número de partidas.

Mirando resultados melhores na sequência da temporada, o Corinthians anunciou o técnico William Batista, ex-América-MG, como novo treinador do Timão na categoria.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians Base (@corinthiansnabase)

Na sequência

A primeira fase do Paulistão sub-20 é composta por três grupos com 20 equipes em cada. Após 15 rodadas, os dez melhores avançam de fase, junto com os dois melhores 11º colocados.

Em seu último compromisso nesta primeira fase, o Corinthians recebe o Jabaquara, na Fazendinha, na próxima terça-feira (12), às 15h (de Brasília).