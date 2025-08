Israel Adesanya abre as portas para revanche contra Paulo Borrachinha no UFC

A rivalidade entre Israel Adesanya e Paulo 'Borrachinha', uma das mais intensas e significativas do peso-médio (84 kg) do UFC nos últimos anos, pode ganhar um novo capítulo em breve. Pelo menos é o que indica o nigeriano, ex-campeão e atual quarto colocado no ranking da categoria.

Em recente entrevista ao 'The Sun', Adesanya abriu as portas para uma possível revanche contra Borrachinha no octógono do UFC. Vale lembrar que os antigos rivais se enfrentaram pela primeira vez em setembro de 2020, na 'Ilha da Luta', em Abu Dhabi (EAU), em um combate que terminou com a vitória do nigeriano, então campeão dos médios, por nocaute técnico.

"Não tenho muito a dizer (sobre uma revanche com Borrachinha). Falaria tipo: 'Legal, certo, parece divertido'. Daria a ele a chance de redenção, como já fizeram por mim também", afirmou 'Izzy', que também vê com bons olhos uma revanche contra Sean Strickland.

Momento diferente

Caso se concretize uma revanche entre Israel Adesanya e Paulo Borrachinha no UFC, os desafetos entrarão no octógono vivendo um momento completamente diferente da primeira luta entre eles - considerado por muitos como uma queda na carreira de ambos. Em 2020, o nigeriano e o brasileiro representavam o que de melhor e mais popular havia no quadro de atletas do Ultimate naquela época.

Além do sucesso esportivo, com ambos ostentando cartéis invictos, a popularidade dos dois fora do cage também fez daquele evento um dos mais acompanhados dos últimos anos pelos fãs. Hoje em dia, entretanto, os rivais já não gozam do mesmo prestígio, muito em função do acúmulo de resultados negativos nas suas mais recentes apresentações. Adesanya, por exemplo, amarga três derrotas consecutivas, enquanto Borrachinha acaba de voltar à coluna das vitórias após sofrer quatro reveses em cinco lutas.

